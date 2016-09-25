Тренер: результат матча «Барселона» - «Спортинг» не отражает реальность

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что результат встречи со «Спортингом» (0:5) не отражает произошедшее на поле, поскольку даже после двух пропущенных голов хозяева могли забить и вернуться в игру.

«Мы плохо контролировали мяч во втором тайме. Игра не была завершена при счете 2:0, потому что после перерыва «Спортинг» мог с легкостью вернуться в игру. Я доволен игрой команды, просто мне не понравилось, как мы начали второй тайм», – сообщил Луис Энрике на пресс-конференции после матча.

«Результат не отражает реальность. Кажется, что это была легкая победа, но «Спортинг» провел хорошую игру. Они постоянно останавливали наши атаки, а в начале второго тайма мы были слабы и не смогли поставить итоговую точку. Красная карточка все изменила, и после нее нам удалось забить еще три гола», – объяснил тренер «Барсы».

Против «Спортинга» не сыграли многие игроки основы, поэтому Луис Энрике также объяснил, как он выбирает стартовые составы: «У меня в составе различные игроки, что дает мне огромное количество вариантов на поле. Все зависит от того, с кем мы играем и кто из игроков доступен. Я выбираю тех, кого считаю наиболее подходящими для конкретной ситуации».