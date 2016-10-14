Тони Кроос: «Я хочу завершить карьеру в «Мадриде»

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос, который на днях продлил контракт до 2022 года, дал пресс-конференцию, во время которой поговорил о своем будущем и о нынешней игре команды.

«Я очень рад продлить контракт и получить возможность быть частью этого клуба еще шесть лет. Я провел в команде два прекрасных года, моя семья счастлива в Мадриде, и я вижу, что принял правильно решение два года назад», – сообщил Кроос во время пресс-конференции.

Контракт игрока рассчитан до 2022 года, когда Кроосу будет 32 года: «Я хочу завершить карьеру в «Мадриде» в 32 года. Все, кто меня знает, скажут, что я просто так не подписываю новые контракты. Срок соглашения выбран не зря: мне будет 32 года, и я планирую отработать контракт и завершить карьеру. Не вижу себя на поле в 36 лет».

«Я хочу выиграть Ла Лигу в «Мадриде», однако это не значит, что после этого я уйду. Просто мы давно не выигрывали Лигу, нам не хватает стабильности, но в этом году очень хочется добиться победы. В этом сезоне мы несколько раз сыграли вничью: иногда команда играла плохо и заслуживала потери очков, а иногда должна была выигрывать», – прокомментировал игрок состояние команды.