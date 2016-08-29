Тони Кроос спас «Мадрид» от потери очков

«Реал Мадрид» добился второй победы подряд в Ла Лиге, однако три очка почти ускользнули от «сливочных» в матче против «Сельты» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу». Победный гол забил Тони Кроос на 81-й минуте встречи.

Несмотря на домашнюю встречу, «Реал Мадрид» ощутил гораздо большее сопротивление соперника, чем в первом туре на выезде. Подопечные Эдуардо Бериццо проиграли на «Балаидос» в первом туре «Леганесу», однако показали отличную игру против чемпиона Европы. Лучшим игроком первого тайма стал Лука Модрич, который не только демонстрировал игру высокого уровня, но и создал три опасных момента, один из которых завершился ударом в руки вратаря. С течением минут в игру начал входить и Альваро Мората, который во втором тайме наконец сумел забить за «Мадрид», но через семь минут «Сельте» удалось сравнять счет.

«Мадрид» испытывал большие проблемы в защите, но высокий прессинг «Сельты» не привел к большому количество опасных моментов. Игроки «Сельты» опекали Марсело и Карвахаля, не давая им атаковать по флангам, но выход на поле Хамеса и Лукаса Васкеса немного оживил встречу. Две ключевые ошибки во втором тайме привели к поражению команды Бериццо, поскольку этот «Реал» не прощает сопернику промахи.

«Реал Мадрид» – «Сельта» 2:1

Голы: 1:0 – 60' Мората, 1:1 – 67' Орельяна, 2:1 – 81' Кроос.

«Реал Мадрид»: Касилья, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Хамес, 69'), Каземиро, Кроос, Бэйл, Мората (Диас, 77'), Асенсио (Васкес, 65').

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Радоя (Систо, 85'), Эрнандес, Орельяна, Васс (Диоп, 77), Бонгонда, Гвидетти (Аспас, 73').