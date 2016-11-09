Тони Кроос пропустит матчи с «Атлетико» и «Барселоной» из-за травмы

Немецкий полузащитник «Мадрида» Тони Кроос получил травму во время матча с «Леганесом» в прошедшее воскресенье. Медицинский штаб сборной Германии диагностировал у игрока отрывной перелом пятой плюсневой кости на правой ноге.

Как сообщают испанские СМИ, приблизительные сроки восстановления составят месяц-полтора, однако это не первый случай такой травмы в «Мадриде». В 2012 году Марсело выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости, а в начале 2015 года Хамес Родригес пропустил два.

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что «Реал» лишился одного из ключевых игроков на матчи с «Атлетико» и «Барселоной», а также, скорее всего, и на все остальные игры в 2016 году.