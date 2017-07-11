Тео Эрнандеса представили на «Сантьяго Бернабеу»

Первым взял слово президент «Реала» Флорентино Перес, который поздравил игрока с переходом и отметил его талант, несмотря на молодой возраст: «Теперь ты игрок «Мадрида», с чем я тебя и поздравляю. Ты стал им благодаря своему таланту, который продемонстрировал, несмотря на возраст, и благодаря сильному характеру».

«Несмотря на то, что в тебе были заинтересованы и другие европейские гранды, ты выбрал «Реал Мадрид». В прошлом сезоне ты стал одним из открытий в Ла Лиге и показал, что ты достаточно талантлив и решителен, чтобы играть в «Мадриде», - добавил Перес.

Перед традиционной фотографией с семьей и выбранной футболкой с 15-м номером Тео поблагодарил всех за теплый прием: «Спасибо президенту, команде и болельщикам за теплый прием. Я рад стать частью лучшего клуба в мире и я пришел сюда, чтобы учиться у лучших».