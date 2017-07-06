Тео Эрнандес перешел в «Реал Мадрид»

«Реал Мадрид» и «Атлетико» сообщили в среду днем о достигнутом между клубами соглашении о переходе левого защитника Тео Эрнандеса в «сливочную» команду. Игрок подписал контракт с «Реалом» на предстоящие шесть сезонов.

Презентация Тео Эрнандеса пройдет в понедельник, 10 июля, в 19:30 по Мадриду (20:30 по Москве) в почетной ложе «Сантьяго Бернабеу». Как сообщают испанские СМИ, за переход футболиста «Атлетико» получил от «Реала» 24 миллиона евро.

Защитник, который прошлый сезон провел в аренде в «Алавесе», приходит на помощь Марсело, у которого в «Мадриде» не было достойной замены последние несколько сезонов. В «Алавесе» Тео принял участие в 38 матчах, отличившись двумя голами в ворота «Атлетика» в Ла Лиге и «Барселоны» в финале Кубка Короля.