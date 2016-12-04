Сын Диего Симеоне рассказал, что его отец перейдет в «Интер»

В интервью радиостанции Onda Cero игрок итальянского «Дженоа» Джио Симеоне сообщил, что его отец, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перейдет в «Интер» в ближайшее время.

«Переход моего отца в «Интер» осуществится в какой-то момент. Я надеюсь, что так и будет. Он счастлив в «Атлетико», я это вижу, но в будущем, возможно, он перейдет в «Интер», – сообщил сын главного тренера «Атлетико».

Кроме того, Джио Симеоне рассказал, с каких игроков он берет пример: «Мне всегда говорили брать пример с Диего Косты и Радамеля Фалькао, которые выиграли все, что можно. Фернандо Торрес тоже прекрасный игрок и делает все ради клуба, который очень любит».