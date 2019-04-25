Суперкубок Испании может переехать в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия готова платить по 30 млн евро за сезон, чтобы Суперкубок Испании проходил именно в этой стране. Соответствующие переговоры сейчас ведут саудовские власти и Королевская испанская футбольная федерация.

Раньше обладатель трофея определялся по итогам противостояния чемпиона страны и обладателя Кубка Испании. Но в прошлом году Глава испанской футбольной федерации предложил поменять формат и разыгрывать трофей между четырьмя командами: двумя лучшими клубами Примеры и двумя финалистами кубка. Они должны сыграть два полуфинальных матча и финал, причем не обязательно в Испании.