«Спортинг» остался в Примере, а «Райо» и «Хетафе» вылетели в Сегунду

Хихонский «Спортинг» сохранил место в Примере благодаря победе над «Вильярреалом» (2:0) в последнем туре чемпионата. «Хетафе» и «Райо», в свою очередь, вылетели в Сегунду после проигрыша «Бетису» и победы над «Леванте» соответственно.

Спокойствие на «Молинон» пришло только на 79-й минуте, когда Серхио Альварес удвоил счет против «Вильярреала». Этот гол с учетом поражения «Хетафе» давал «Спортингу» уверенность в том, что следующий сезон они проведут в Ла Лиге.

«Райо», несмотря на уверенную победу против «Леванте» (3:1), спасался только в случае поражения или ничьей «Спортинга». «Хетафе» для сохранения места в Примере нужна была победа или потеря очков «Спортинга», однако «Бетис» (2:1) дал настоящий бой сопернику и не позволил мадридцам увезти домой три очка.