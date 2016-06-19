Специалист по питанию избавил Лионеля Месси от травм

Доктор Джулиано Посер, живущий в городке Сачиле на севере Италии, приобрел всемирную известность после того, как его клиентом стал футболист Лионель Месси. Он использует метод, именуемый кинезиалогией и заключающийся в изучении и оценке силы мышц спортсмена и назначении лечения в зависимости от полученных результатов. Оно подбирается индивидуально для каждого клиента, однако основополагающим принципом всегда является правильное питание.

Его концепция имеет несколько основных постулатов: присутствие в рационе хорошего оливкового масла, воды, цельных злаков и экологических фруктов и овощей. "Кроме того, полезно употреблять в пищу сухофрукты и семечки", - цитирует слова доктора Посера портал Mundo Deportivo. "Сахара, в свою очередь, стоит избегать: для мышц это худшее, что можно себе представить. Рафинированная мука также являет собой большую проблему: на сегодняшний день крайне сложно найти продукт, который был бы получен из здоровой, не зараженной пшеницы", - отмечает Посер. Мясо он советует употреблять в умеренных количествах, так как организму сложно его переваривать.

Схема лечения для каждого своя: в некоторых случаях используются натуральные лекарства, немного гомеопатии или кинезиалогии, однако самая важная его часть заключается в определении причин неприятных ощущений в мышцах. Если у пациента возникает боль в определенном месте, то в первую очередь стоит не купировать ее лекарственными средствами, а определить причину ее возникновения. Помимо этого, еще одной важной составляющей доктор Посер называет положительную энергию.

С момента начала сотрудничества с Посером карьера Месси пошла в гору. В период с 2006 по 2013 год спортсмен получил 11 травм, и только две из них не были мышечными. В общей сложности футболист провел на больничном 25 недель. За последние годы Месси получил только одну травму, повредив медиальную коллатеральную связку левого колена в ходе столкновения во время матча против клуба UD Las Palmas. Футболист обратился к Посеру после Чемпионата мира 2014 года, и в короткие сроки ему удалось достичь впечатляющих результатов: он потерял 3,5 килограмма, и его тело, и без того натренированное, стало еще более легким и гибким. Рекомендациям доктора он следует досконально. Подробных деталей лечения Посер не разглашает, сохраняя конфиденциальность.