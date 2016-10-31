СМИ: Роналду расстался с “Мисс Испания – 2014”

Слухи о романе Роналду и Кордеро появились в сентябре – через два года после того, как футболист расстался с российский моделью Ириной Шейк.

Кордеро до Роналду встречалась с другим футболистом - Винченцо Реннеллой. Ради него она даже переехала в Вальядолид. Прославилась же она в свое время благодаря роману с Альваро Йерро, сыном футболиста Фернандо дель Йерро. Модель призналась, что относится к тому типу девушек, которые готовы на все ради любви.