Скончался бывший футболист «Кордобы» Патрик Экенг

Бывший игрок испанской «Кордобы» камерунец Патрик Экенг потерял создание во время вчерашнего матча против «Вииторул». Игрок бухарестского «Динамо» вышел на замену на 63-й минуте, и уже через семь минут упал без сознания в центре поля.

Футболист был срочно доставлен в реанимацию, где врачи в течение двух часов пытались спасти его жизнь. Патрик Экенг скончался, не приходя в сознание, а причиной смерти назвали сердечный приступ.

26-летний игрок начал карьеру в 2008 году в футбольном клубе «Канон Яунде», после которого играл также во французском «Ле-Ман», швейцарской «Лозанне» и испанской «Кордобе».