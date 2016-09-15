«Севилья» заработала одно очко в Турине

«Севилья» заработала важное очко в выездном матче против «Ювентуса», а встреча между командами завершилась безголевой ничьей. «Севилье», которой еще встречаться с «Лионом» и загребским «Динамо», это очко может помочь выйти в 1/8 финала.

Проект Хорхе Сампаоли находится в процессе создания, однако ничья с «Ювентусом» и хорошие результаты в Ла Лиге придают надежду болельщиками «Севильи». Матч начался для испанцев не самым удачным образом, но с течением времени «Севилья» подстроилась под игру «Ювентуса» и сумела его сдержать.

Ни «Севилье», ни «Ювентусу» не удалось создать достаточно опасных моментов для гола, а у нападающих обеих команд в этот вечер были проблемы с эффективностью. В немногочисленные голевые моменты на помощь выходили Буффон и Серхио Рико, которым все же пришлось несколько раз продемонстрировать свои умения.

Во втором тайме «Ювентус» взял владение мячом в свои руки и понемногу прессинговал «Севилью» на ее стороне поля, но ни один из опасных моментов не изменил счет на табло. Выход Корреа на 64-й минуте позволил испанцам стать активнее в атаке и ответить на прессинг соперника, но ничья – единственное, что удалось «Севилье» увезти домой.

«Ювентус» – «Севилья» 0:0

«Ювентус»: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Хедира, Лемина, Асамоа (Пьянич, 68), Эвра (Алекс Сандро, 68), Дибала (Пьяца, 86), Игуаин.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Эскудеро, Нзонзи, Краневиттер (Мариано, 78), Иборра, Витоло, Васкес (Каррису, 90), Сарабия (Корреа, 64).