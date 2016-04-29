«Севилья» сыграла вничью с «Шахтером» на выезде

«Севилья» добилась сложной выездной победы против украинского «Шахтера» (2:2) в первом матче полуфинала Лиги Европы. В следующий четверг подопечные Унаи Эмери будут бороться за выход в финал европейского турнира на «Санчес Писхуан».

Непростой матч ожидал действующего чемпиона «Севилью» на украинской земле, и только гол Гамейро с пенальти на 82-й минуте позволил испанцам увезти домой ничью. Такой результат дает преимущество «Севилье», которая несмотря на хорошую игру в очередной раз испытывала проблемы на выезде.

В начале матча команда Эмери показывала уверенную и агрессивную игру, понимая насколько важна эта встреча, однако «Шахтеру» удалось вернуться в игру и даже выйти вперед. После перерыва и нескольких замен «Севилья» немного оживилась и с новыми силами пошла в атаку.

Серьезная травма колена Крон-Дели, у которого вылетела коленная чашечка, не сбила ритм игры. «Севилья» продолжала атаковать и в последние десять минут дожала соперника благодаря Витоло и Гаймеро. Без опеки француз три раза выходил на ворота «Шахтера», и один из таких моментов завершился пенальти на Витоло.

«Шахтер» – «Севилья» 2:2

Голы: 0:1 – 6' Витоло, 1:1 – 23' Марлос, 2:1 – 35' Степаненко, 2:2 – 82' Гамейро (пенальти).

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Бернард, 90'), Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 90'), Феррейра (Эдуардо, 90').

«Севилья»: Сория, Мариано, Рами, Каррису, Эскудеро, Крыховяк, Нзонзи, Витоло, Банега, Коноплянка (Крон-Дели, 59'; Коке, 72'), Гамейро.