Серхио Рамос выбыл на месяц из-за травмы колена

Защитник «Реала» Серхио Рамос был заменен вчера вечером в матче сборной Испании против Албании из-за проблем с коленом. Игрок покинул поле на 80-й минуте, уступив место Мартинесу.

Как сообщает AS, медицинское обследование сразу после матча не помогло врачам сборной Испании с точностью определить серьезность травм Рамоса. Подробности о травме будут известны в понедельник, когда Серхио вернется в Мадрид и пройдет обследование в своем клубе.

По предварительным данным, игрок пропустит около месяца и не сможет помочь «Реалу» в предстоящих играх в Лиге Чемпионов и Ла Лиге.