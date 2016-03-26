Серхио Рамос покинул сборную из-за болей в спине

Защитник сборной Испании Серхио Рамос покинул расположение команды из-за болей в спине после матча с Италией (1:1). Игрок вернулся в Мадрид, чтобы начать восстанавливаться под наблюдением врачей «Реала».

Центральный защитник вышел в стартовом составе в матче против Италии, однако в перерыве был заменён на Начо в целях предосторожности из-за дискомфорта в области спины.

Таким образом, Рамос возвращается в Мадрид для восстановления в «Реале», а остальные игроки сборной продолжают подготовку ко второму товарищескому матчу против Румынии, который пройдёт в воскресенье.