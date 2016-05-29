Серхио Рамос – лучший игрок финала Лиги Чемпионов в Милане

Центральный защитник и капитан «Мадрида» Серхио Рамос стал лучшим игроком финала Лиги Чемпионов, который проходил в субботу в Милане. Испанец забил первый гол «Реала» в ворота «Атлетико» и отличился в серии пенальти.

Серхио Рамос также стал одним из пяти игроков, которым удавалось забить в двух финалах Лиги Чемпионов. Криштиану Роналду отметился голами в 2008 и 2014 году, Лео Месси – в 2009 и 2011, Самуэль Это'о – в 2006 и 2009, а Рауль Гонсалес – в 2000 и 2002.

«Мы там, где и заслуживали быть, и это награда за работу. Я хочу поздравить соперника с отличной Лигой Чемпионов. Пенальти – это лотерея, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает», – сообщил Рамос после вручения приза лучшего игрока финала.