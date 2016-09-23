Серхио Бускетс подписал новый контракт с «Барселоной» до 2021 года

Как сообщается на официальном сайте «Барселоны», полузащитник команды Серхио Бускетс подписал новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года с возможностью продления соглашения до 2023 года.

Сумма отступных в новом контракте Бускетса составит 200 миллионов евро, а зарплата поднялась до уровня Жерара Пике, Андреса Иньесты и Луиса Суареса. Больше этих игроков в «Барсе» получают только Неймар и Лео Месси.

Напомним, что Серхио Бускетс является воспитанником «Барселоны». Хавбек дебютировал в составе каталонской команды в 2008 году и с тех пор выиграл 24 кубка.