Семья Месси отрицает его причастность к панамским офшорам

Семья нападающего «Барселоны» Лео Месси заверила, что игрок не имеет никакого отношения к компании, которая была создана с помощью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Отметим, что данная фирма предоставляет услуги по регистрации офшорных предприятий.

3 апреля Международный консорциум журналистов опубликовал список целого ряда чиновников, спортсменов, кинодеятелей и членов королевской семьи, которые являются владельцами офшорных компаний за границей. Данная информация была получена в результате массовой утечки документов из этой юридической компании.

Имя Месси появляется в этом списке в связи с панамской компанией, которая занималась имиджевыми правами футболиста «Барселоны» с 13 июля 2013 года. Однако семья Месси заявляет, что данная фирма не действует уже давно и была создана бывшими налоговыми консультантами семьи. Адвокаты семьи Месси изучают возможность подачи иска против ложных публикаций в прессе.