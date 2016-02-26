Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в швейцарском городе Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Четыре испанские команды оказались среди оставшихся 16 участников, которые продолжат борьбу за трофей.

В 1/8 финала Лиги Европы вышли испанские «Валенсия», «Вильярреал», «Атлетик» и «Севилья». В список возможных соперников испанцев попали «Фенербрахче», «Ливерпуль», «Лацио», «Байер», «Шахтер», «Базель», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия», «Брага», «Спарта» и «Андерлехт».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 13:00 по мадридскому времени (15:00 по Москве).