С сезона 2018/19 у Испании будет четыре места в Лиге Чемпионов

Как сообщила УЕФА в эту пятницу, четыре лучшие лиги Европы (согласно коэффициенту) гарантировано получат четыре места в Лиге Чемпионов, начиная с сезона 2018/19. В данный момент четырьмя лучшими являются Чемпионаты Испании, Германии, Англии и Италии.

Организация объяснила, что данное правило будет действовать в течение трех сезонов – с 2018 по 2021 год. Формат Лиги Чемпионов не изменится: в турнире по-прежнему будут участвовать 32 команды на групповой стадии и 16 – на стадии 1/8 финала. Формат Лиги Европы останется тем же, однако изменится способ выхода в Лигу Чемпионов.

Новая система, которая вступит в силу через два года, увеличивает мощь главных лиг Европы, гарантируя им 16 мест на групповой стадии Лиги Чемпионов.