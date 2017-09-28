Роналду женится после окончания футбольного сезона

Слухи вокруг недавнего появления Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес на трибунах стадиона "Жозе Алваладе" в Лиссабоне не утихают до сих пор: СМИ заметили на руке у девушки впечатляющее обручальное кольцо.

Этот подарок обошелся футболисту в 226 000 евро, пишет газета ABC. Приближенные к паре источники утверждают, что Криштиану хотел жениться как можно скорее, однако из-за беременности Джорджины свадьбу было решено временно отложить. Роналду и его возлюбленная, до недавнего времени работавшая консультантом в бутике Gucci, станут родителями уже через два месяца. Свадьбу сыграют после окончания текущего футбольного сезона, который завершится несколько позже обычного из-за грядущего мундиаля в России. Участие Португалии пока не подтверждено, однако с большой долей вероятности ее сборная станет одним из фаворитов чемпионата.

Говорить о подробностях грядущей свадьбы пока слишком рано, но вышеупомянутые источники уже поделились, что Криштиану мечтает о пышном праздновании и не намерен экономить на нем.

Сомнений не вызывает тот факт, что Джорджина явно наслаждается статусом девушки лучшего футболиста в мире. Гонорары Родригес за участие в социальных или рекламных мероприятиях в последнее время заметно возросли, и с большой долей вероятности будут расти и дальше, когда она восстановится после родов.