Роналду: «Я хочу завершить карьеру в «Мадриде» в 41 год»

Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду заверил журналистов, что хочет завершить свою карьеру в «сливочном» клубе, когда ему будет 41 год.

«Я играю в лучшем клубе мира и хочу завершить свою карьеру здесь в 41 год. Моя цель – продлить контракт и остаться в «Мадриде», потому что мне здесь невероятно нравится и так будет лучше для меня», – заявил Криштиану в интервью beIn Sports после жеребьевки Лиги Чемпионов.

Игрок также отметил, что хочет сохранить свой уровень игры и в предстоящем сезоне: «Я хочу выигрывать кубки для «Мадрида», продолжать помогать клубу своей игрой, голами и голевыми передачами. Я хочу помочь «Мадриду» выиграть Ла Лигу, Кубок Короля и Лигу Чемпионов, а с Португалией - выйти в Чемпионат мира».