Роналду оформил хет-трик в матче против «Эспаньола» на «Бернабеу»

«Реал Мадрид» разгромил «Эспаньол» со счетом 6:0 на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Подопечным Зидана понадобилась всего четверть часа, чтобы разобраться с соперником, как и в матче первого круга на «Корнелье».

Команда Константина Гылкэ не смогла противостоять натиску соперника. По прошествии четверти часа на табло «Бернабеу» высвечивались ясные 3:0 благодаря отличному началу матчу и голам Бензема, Криштиану с пенальти и Хамеса.

При счете 3:0 «Реал» немного сбавил в интенсивности, что позволило «Эспаньолу» выйти в атаку и попробовать противопоставить что-то игре мадридцев. Однако только Эрнану Пересу удавалось создавать опасные моменты, которые, однако, не привели к голам. Перед перерывом ошибка одного из центральных полузащитников «Эспаньола» привела к контратаке «Реала» и четвертому голу от Криштиану Роналду.

Второй тайм «Мадрид» начал более расслаблено, как и в других матчах на «Бернабеу», а «Эспаньол», несмотря на замены, не создавал никакой опасности. Многочисленные моменты команды Зидана привели к хет-трику Криштиану за десять минут до конца матча, а финальную точку в игре поставил Оскар Дуарте голом в свои ворота.

«Реал Мадрид» – «Эспаньол» 6:0

Голы: 1:0 – 7’ Бензема, 2:0 – 12' Роналду (пенальти), 3:0 – 16' Хамес, 4:0 – 45' Роналду, 5:0 – 82' Роналду, 6:0 – 86' Дуарте (автогол).

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Хесе, 63'), Кроос (Каземиро, 70'), Иско, Хамес, Бензема (Васкес, 75'), Роналду.

«Эспаньол»: Арлаускис, Лопес, Альваро Гонсалес, Роко, Дуарте (Фуэнтес, 46'), Санчес (Абраам, 57'), Диоп, Перес, Жордан, Севилья (Дуарте, 46'), Силла.