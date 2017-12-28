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          Новости Испании » Новости » Спорт » Роналду обвинил налоговую службу в чрезмерной благосклонности к Месси

          Роналду обвинил налоговую службу в чрезмерной благосклонности к Месси

          15:54 28.12.2017

          Криштиану Роналду обвинил испанскую налоговую службу в том, что она применила по отношению к нему более жесткие критерии, нежели к Лионелю Месси, сообщает El Mundo. Адвокаты защитника мадридского «Реала» подали заявление в суд города Посуэло-де-Аларкон, в котором сравнили случаи двух звездных футболистов, связанные с налогами на доходы от прав на имидж.

          Юрист Роналду Хосе Антонио Чоклан отметил, что налоговая использует «абсолютно произвольные и творческие методы». По словам адвоката, чиновники сочли, что в случае Месси доход от предоставления вышеупомянутых прав должен был рассматриваться как дивиденды от движимого капитала, а не как доход от экономической деятельности. Юристы португальского футболиста считают эту трактовку правильной и подчеркивают, что ее применение по отношению к Роналду позволило бы ему избежать значительного количества разбирательств с налоговой. Кроме того, они отметили, что проблемы с налогами на доход от эксплуатации права на имидж постоянно возникают у футболистов, чьими делами занимается агент Хорхе Мендес.

          В общей сложности Роналду приписывают четыре эпизода налогового мошенничества на общую сумму 14,7 миллиона евро. Теоретически этого более чем достаточно для тюремного заключения, однако защитники звезды настаивают, что дело должно быть переведено в разряд административных, так как футболист пошел на добровольное урегулирование ситуации. В заключение они заявили, что налоговая служба настолько вольно трактует критерии, установленные вышеупомянутым бюро и своим собственным начальством, что тем самым доводит их смысл до прямой противоположности.

          Темы: Спорт  Криштиану Роналду  Месси

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