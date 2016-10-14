Роналду – лучший игрок Лиги Чемпионов 2015/16

По итогам голосования читателей испанской газеты Marca и итальянской La Gezzetta dello Sport лучшим игроком Лиги Чемпионов 2015/16 признан нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду.
Напомним, что Криштиану выиграл с «Реалом» финал в Милане против Атлетико» (1:1) в серии послематчевых пенальти (5:3). Португалец отметился 16 голами в 12 матчах турнира и стал лучшим бомбардиром сезона.
Во время вручения награды Криштиану отметил, как нынешней команде не хватает травмированных Луки Модрича, Серхио Рамоса и Каземиро, пожелав им скорейшего выздоровления. «Я мечтаю продолжать играть за «Реал» еще много лет. Это клуб, который находится в моем сердце», – заявил нападающий.Темы: Спорт Криштиану Роналду