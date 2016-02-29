Роналду извинился перед товарищами по команде

Как сообщает портал Goal, нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время сегодняшней тренировки в Вальдебебас принес извинения своим партнерам по команде за субботние комментарии.

Напомним, что в субботу после матча с «Атлетико» Криштиану резко высказался о своих одноклубниках в смешанной зоне. Португалец отметил, что если бы все игроки были на его уровне, то «Реал» шел бы на первом месте в Ла Лиге.

Позже игрок пояснил, что речь шла о физической подготовке, а не об уровне игры, и что он не считает себя лучше остальных. Как сообщает источник, во время сегодняшней тренировки Криштиану объяснил товарищам по команде, что он неправильно выразился и не хотел никого задеть своими комментариями.