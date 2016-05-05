Роналду: испанский финал ЛЧ показывает уровень Ла Лиги

Нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду остался доволен выходом в финал Лиги Чемпионов, где его команда встретится с соседями по городу - мадридским «Атлетико» - 28 мая в Милане.

«Это финал, и шансы будут 50 на 50. Мы снова играем против «Атлетико», как и два года назад. Я рад, что испанская команда вышла в финал – это показывает уровень Ла Лиги. Посмотрим, что произойдет, а пока нужно наслаждаться достигнутым», – заявил Криштиану в общении с журналистами beIn Sports после матча.

Португалец отметил также доминирование «Реала» над «Манчестер Сити»: «Команда провела полноценный матч. Мы хорошо сыграли, создали больше моментов и могли решить исход матча вторым голом, но в итоге и одного оказалось достаточно».

«Зидан выполняет невероятную работу, он спокоен, помогает нам, а мы помогаем ему. Мы довольны всем, и я бы хотел продолжить с ним работать в следующем сезоне, потому что я восхищаюсь им как тренером и как человеком. Хочу, чтобы он остался в «Мадриде», – сообщил Роналду.