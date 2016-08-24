Роналду: c приходом Зидана «Реал» заиграл по-другому

«В прошедшем сезоне у нас было всего понемногу: мы не очень хорошо начали Ла Лигу, но хорошо завершили сезон, что стало ключевым моментом в завоевании титулов. С приходом Зидана игра команды улучшилась во многих аспектах», – признался Криштиану в интервью журналу World Soccer.

Португалец назвал прошлый сезон одним из лучших в своей карьере, отметив завоевание Лиги Чемпионов и других титулов: «На уровне кубков это был, наверное, лучший сезон в моей карьере. После победы в Лиге Чемпионов я выиграл Чемпионат Европы со своей страной и завершил год на прекрасной ноте. Я выиграл два самых главных трофея, а также стал лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов».

Что касается тройки претендентов на звание лучшего игрока Европы по версии УЕФА, то Криштиану посчитал свою номинацию привилегией: «Конкурировать с Гаретом (Бэйлом) и Антуаном (Гризманном) для меня привилегия. Это говорит о том, что я провел хороший сезон».