Роналду, Бэйл и Гризманн – кандидаты на звание лучшего футболиста Европы

Игроки «Реала» Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, а также нападающий «Атлетико» Гризманн вошли в тройку финалистов среди кандидатов на звание лучшего игрока Европы по итогам сезона 2015/16. Победитель будет объявлен 25 августа во время жеребьевки групповой стадии Лиги Чемпионов.

Из 55 игроков были выбраны три финалиста, которые сыграли в финале Лиги Чемпионов, а двое из них, Роналду и Гризманн, также вышли в финал Чемпионата Европы. Гарет Бэйл выиграл в прошедшем сезоне Лигу Чемпионов и вывел свою сборную в полуфинал Чемпионата Европы, а Криштиану Роналду удалось завоевать и Лигу Чемпионов, и Чемпионат Европы. Антуан Гризманн остался без кубков, хотя его «Атлетико» и сборная Франции сыграли в финале Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы соответственно.

Напомним, что в последние несколько лет лучшими игроками становились Лео Месси (2011, 2015), Андрес Иньеста (2012), Франк Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).