Роналдо станет советником президента «Реала» и послом клуба в мире

Как сообщает Marca, бразильский нападающий Роналдо вернулся в «Реал Мадрид», где в предстоящем сезоне будет исполнять роль советника президента Флорентино Переса, а также станет послом «Мадрида» в мире.

Как сообщает источник, этот вопрос обсуждался последние два года в связи с огромным желанием легендарного бразильца вернуться в структуру «Мадрида». По словам самого игрока, за все 18 лет карьеры Роналдо идентифицировал себя больше всего именно с «Мадридом» и его ценностями.

За пять лет в составе «Мадрида» (2002-2007) Роналдо провел 177 матчей, забив при этом 104 гола. Интересно отметить, что главным тренером «Реала» сейчас является Зинедин Зидан, который играл вместе с бразильцем в течение четырех «сливочных» сезонов.