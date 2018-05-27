"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

"Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве победил "Ливерпуль" (3:1). Команда Зинедина Зидана выиграла трофей в третий раз подряд и 13-й в истории – оба показателя рекордные.

В первом тайме травму получил нападающий "красных" Мохамед Салах – лидер сборной Египта(соперника России, встреча – 19 июня) может пропустить чемпионат мира-2018, пишет "Спорт-Экспресс".

После перерыва счет после ошибки вратаря английской команды Лориса Кариуса открыл Карим Бензема. Через 4 минуты Садио Мане сравнял счет.

На 64-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл, который вышел на замену на 61-й. В концовке валлиец оформил дубль после еще одной ошибки Кариуса.