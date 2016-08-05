«Реал» увеличит зарплату Зидану в два раза

«Реал Мадрид» увеличит зарплату своему главному тренеру Зинедину Зидану с 2,7 до 5,5 миллиона евро, о чем сообщает издание AS. «Реал» благодарит таким образом своего тренера, который взял команду в середине сезона и довел ее до победы в Лиге Чемпионов.

Зинедин Зидан подписал контракт как тренер первой команды в феврале 2016 года – через месяц, после того, как официально занял этот пост. Его контракт завершается в 2018 году, и уже в начале сезона 2016/17 француз начнет получать свои 5,5 миллиона евро.

Бывший тренер «Мадрида» Рафаэль Бенитес получал те же 5,5 млн евро, а вот Карло Анчелотти, который привел «Реал» к завоеванию Десимы, зарабатывал 7,5 млн евро.