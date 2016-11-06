«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетико» на «Аноэте»

«Реал Сосьедад» добился удивительной победы над «Атлетико» (2:0) в рамках 11-го тура Ла Лиги. Баски доминировали на протяжении всей игры на «Аноэте», а Карлос Вела стал главной опасностью для мадридцев.

Обе команды серьезно отнеслись к матчу, поэтому в первые минуты было сложно выделить доминирующую сторону. После первых 20 минут борьба в центре поля завершилась, и команды стали чаще доходить до ворот соперника. На 27-й минуте в ногах у Кевина Гамейро был самый опасный момент «Атлетико» за весь матч, однако удар попал в створ ворот.

Одним из лучших игроков мадридцев стал Ян Облак, которому пришлось усердно поработать в мачте, чтобы избежать разгрома. Несмотря на доминирование «Реал Сосьедад», первый тайм завершился без голов. После перерыва подопечные Эусебио вышли еще более заряженными на победу, и почти сразу же Карлосу Вела удалось открыть счет благодаря пенальти на 54-й минуте.

Диего Симеоне попытался изменить ход игры, выпустив на замену Анхеля Корреа и Фернандо Торреса, однако баски не только были сильны в защите, но и хорошо атаковали. На 75-й минуте Вела заработал очередной пенальти, который был реализован Виллианом Жозе.

«Реал Сосьедад» – «Атлетико» 2:0

Голы: 1:0 – 54' Вела (пенальти), 2:0 – 75' Виллиан Жозе (пенальти).

«Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес, Гонсалес, Навас, Берчиче, Прието (Каналес, 73'), Ильярраменди, Сурутуса, Вела (Конча, 82'), Виллиан Жозе (Хуанми, 89'), Ойарсабаль.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль (Корреа, 61'), Габи (Парти, 73'), Коке, Феррейра Карраско, Гамейро (Торрес, 67'), Гризманн.