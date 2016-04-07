«Реал» проиграл «Вольфсбургу» в Лиге Чемпионов

«Реал Мадрид» покинул Германию с неожиданным поражением в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против «Вольфсбурга» (2:0). Эйфория после Класико сыграла злую шутку с командой Зидана, которая не показала и половины того, что было видно на «Камп Ноу».

«Мадрид», чьей единственной надеждой на спасение сезона была Лига Чемпионов, недооценил соперника и уехал домой с достаточно неожиданным результатом. Против теоретически самого слабого соперника в четвертьфинале «Реал» совершил свои старые ошибки в защите и дорого за это поплатился.

Главным виновником для многих стал Данило, однако ни Серхио Рамос, ни Пепе, ни Марсело не играли на уровне такого важного матча. «Вольфсбург» без проблем доминировал на поле и выглядел лучше, чем говорила его статистика до матча.

Немцам понадобилось меньше десяти минут, чтобы оформить победу над «Реалом». Первый гол был забит с пенальти на 18-й минуте, а спустя семь минут Арнальд уже удвоил счет на табло и придал еще больше вдохновения «Вольфсбургу».

В этом матче игроки не смогли отреагировать на поражение, а Зидан не угадал с заменами, которые никак не изменили ход игры. Через неделю у «Мадрида» есть шанс отыграться на «Сантьяго Бернабеу», однако после таких матчей вряд ли команда Зидана может мечтать об одиннадцатом Кубке Европы.

«Вольфсбург» – «Реал Мадрид» 2:0

Голы: 1:0 – 18’ Родригес (пенальти), 2:0 – 25' Арнольд.

«Вольфсбург»: Бенальо, Виейринья, Налдо, Данте, Родригес, Гилавоги, Луис Густаво, Бруно Энрике (Треш, 80'), Арнольд, Дракслер (Шефер, 90'), Шюррле (Крузе, 85').

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич (Иско, 64'), Каземиро, Кроос (Хамес, 85'), Бэйл, Бензема (Хесе, 41'), Роналду.