«Реал» обыграл «Челси» в Международном кубке чемпионов

«Реал Мадрид» обыграл «Челси» со счётом 3:2 в рамках второго товарищеского матча в Международном кубке чемпионов. Команда Зидана выиграла благодаря двум голами капитана Марсело и восхитительному году Мариано.

Первый тайм «Реал» провёл на высоком уровне благодаря постоянным атакам Марсело на левом фланге, которые разрывали защиту «Челси». Мадридцы испытывали некоторую проблему при переходе в атаку, однако напористости капитана хватило, чтобы уверенно выйти вперёд ещё до 30 минуты. Третий гол «Реала» под финал первого тайма получился зрелищным благодаря дальнему удару Мариано в сторону ворот.

Во втором тайме на поле со стороны «Мадрида» вышли молодые воспитанники, которым не удавалось сдерживать почти основной состав «Челси». Мадридцы пропустили два гола от Азара, однако некоторым игрокам все же удалось проявить себя. Асенсио показал достаточно хороший уровень в некоторых комбинациях, а Ковачич привнёс динамику в центр поля.

«Челси» – «Реал Мадрид» 2:3

Голы: Марсело 19' (0-1), Марсело 26' (0-2), Мариано 37' (0-3), Азар 80' (1-3), Азар 90+1' (2-3).

«Челси»: Бегович (Куртуа 45'), Терри, Кэхилл, Аспиликуэта, Эйна, Виллиан (Куадрадо 45'), Матич, Оскар (Чалоба 45'), Траоре (Мозес 75'), Лофтус-Чик (Батшуайи 45'), Педро (Азар 67').

«Реал Мадрид»: Касилья (Яньес 64') – Марсело (Техеро 64'), Начо (Хакими 76'), Варан (Линхарт 64'), Карвахаль (Данило 45') – Каземиро (Энцо 64'), Ковачич (Льоренте 64'), Асенсио (Фебас 64') – Лукас Васкес (Мартин Эдегор 64'), Мората (Серхио Диас 64'), Мариано.