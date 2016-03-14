“Реал” неубедительно обыграл “Лас Пальмас”

Гол Каземиро на 89-й минуте принес «Мадриду» (1:2) три очка против «Лас Пальмас» в матче 29-го тура Чемпионата Испании. Хозяева заслуживали большего на фоне слабого выступления команды Зидана, однако Кейлор Навас в очередной раз спас «Реал».

«Реал Мадрид» почти не показал своей игры и держался в матче за счет гола Серхио Рамоса на 26-й минуте. За исключением некоторых моментов Лукаса Васкеса, который взаимодействовал с Иско и Карвахалем, «Реал» не создал ничего в первом тайме.

ФК «Лас Пальмас» не удавалось реализовывать опасные моменты, но на 87-й минуте после трех моментов подряд Виллиан Жозе все же сравнял счет. Однако уже в следующей атаке «Реал Мадрид» благодаря голу Каземиро снова вышел вперед на табло и завоевал три очка при слабой игре команды.

Одним из главных героев «Реала» стал Кейлор Навас, который спасал свою команду в моменты доминирования «Лас Пальмас». Несмотря на то, что Каземиро спас «Мадрид» от поражения, игра команды Зидана все еще вызывает вопросы, особенно на выезде.

«Лас Пальмас» – «Реал Мадрид» 1:2

Голы: 0:1 – 24' Рамос, 1:1 – 87' Виллиан Жозе, 1:2 – 89' Каземиро.

«Лас-Пальмас»: Варас, Лемос, Гарридо (Кастельяно, 46'), Гарсия Сантана (Араухо, 85'), Бигас, Меса, Монторо, Нили (Эль-Жар, 72'), Момо, Виера, Виллиан Жозе.

«Реал Мадрид»: Навас, Пепе, Арбелоа, Карвахаль, Рамос, Иско (Ковачич, 60'), Каземиро, Бэйл (Хесе, 79'), Модрич (Марсело, 90'), Васкес, Роналду.

Удаление: Рамос 90’.