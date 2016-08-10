"Реал Мадрид" завоевал Суперкубок Европы

"Реал Мадрид" завоевал второй трофей для Зинедина Зидана, обыграв в финале Суперкубка Европы "Севилью" со счётом 3:2. В очередной раз исход матча решался на последних минутах основного и дополнительного времени благодаря голам Серхио Рамоса и Дани Карвахаля.

В отсутствие ВВС "Реал Мадрид" сделал ставку на свою защиту и талант Марко Асенсио – автора первого года команды. Два раза победа была почти в руках "Севильи", однако удача и индивидуальные качества игроков "Реала" принесли команде третий Суперкубок Европы в истории.

Казалось, что голы Васкеса в первом тайме и Коноплянки во втором с пенальти принесут победу "Севилье", которая проигрывала последние два финала "Реалу" и "Барселоне". Однако на финальных минутах основного времени Серхио Рамос в очередной раз сравнял счёт и вывел игру на дополнительное время, где Дани Карвахаль помог команде избежать такого финала.

"Реал Мадрид" создавал хорошие моменты в первом тайме, но после гола Асенсио "Севильи" начала просыпаться и больше выходить в атаку. Команда Сампаоли стала больше владеть мячом и активнее атаковать, благодаря чему ей в итоге удалось сравнять счёт ещё до конца первого тайма.

После перерыва ход матча не сильно изменился: "Реал Мадрид" продолжал атаковать через Асенсио и Васкеса, однако все попытки забить завершались отличными сейвами Серхио Рико. Ошибка Серхио Рамос на 70-й могла стать роковой: Витоло удалось заработать пенальти после фола Рамоса, благодаря чему Коноплянка вывел "Севилью" вперед.

Уже на последней минуте все тот же Рамос сравнял счёт после навеса от Лукаса Васкеса, а в дополнительное время силы были на стороне "Реала", который доминировал на поле после удаления Колодзейчака. На 119-й минуте Карвахаль принес победу своей команде благодаря голу в результате отбора мяча в центре поля и индивидуального прохода к воротам.

"Реал Мадрид" – "Севилья" 3:2

Голы: 1:0 – 21' Асенсио, 1:1 – 41' Васкес, 1:2 – 72' (пенальти) Коноплянка, 2:2 – 90' Рамос, 3:2 – 119' Карвахаль.

"Реал Мадрид": Касилья, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Иско (Модрич, 66'), Ковачич (Хамес, 72'), Асенсио, Каземиро, Васкес, Мората (Бензема, 62').

"Севилья": Рико, Мариано, Колодзейчак, Пареха, Каррису (Рами, 51'), Иборра (Краневиттер, 74'), Кийотаке, Витоло, Нзонзи, Васкес, Вьетто (Коноплянка, 67').

Удаление: Колодзейчак 93'