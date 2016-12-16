«Реал Мадрид» вышел в финал Клубного чемпионата мира

«Реал Мадрид» без проблем обыграл мексиканский клуб «Америка» в полуфинале Клубного чемпионата мира со счетом 0:2 и обеспечил себе место в финале, где в это воскресенье встретится с японским «Касима Антлерс».

Команда Зинедина Зидана провела не самый яркий матч, однако этого было достаточно для победы над мексиканской командой. Оба гола «Мадрида» были забиты в добавленное время: Карим Бензема отличился перед перерывом, а Криштиану Роналду удвоил счет уже на 93-й минуте встречи.

«Реал» встретился на поле с неудобным соперником, который не давал команде Зидана почувствовать свою игру и по-настоящему овладеть ходом встречи. «Америка» вышла на поле с четкими идеями и создавала проблемы «Мадриду», однако потери мяча мексиканцами часто приводили к голевым моментам у их ворот.

«Мадрида» испытывал сложности с позиционной игрой и почти не находил свободного места для проведения своих атак, однако понемногу и в больше части благодаря Луке Модричу «Реал» начал контролировать встречу. Мадридцам за первый тайм удалось создать всего несколько голевых моментов, но один из них уже в дополнительное время все же завершился голом.

Во втором тайме «Мадрид» создавал больше опасных моментов и лучше контролировал ход игры, но эффективность у ворот соперника продолжала подводить команду Зидана. К концу встречи «Америка» начала уставать, и на 93-й минуте «Реал» все же дожал мексиканскую команду и удвоил счет.

«Америка» – «Реал Мадрид» 0:2

Голы: 0:1 – 45' Бензема, 0:2 – 93' Роналду.

«Америка»: Муньос, Гольц, Вальдес, Самудио, Альварадо (Герреро, 54'), Виллиам, Самбуэса, Ибарра (Кинтеро, 62'), Пабло Агиляр, Перальта, Ромеро (Арройо, 70').

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Кроос (Хамес, 72'), Каземиро, Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Мората, 80').