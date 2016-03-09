«Реал Мадрид» вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв итальянскую «Рому» со счетом 2:0 на «Сантьяго Бернабеу». Подопечные Зидана провели хороший второй тайм, в котором могли даже разгромить соперника, однако в первые 45 минут «Рома» дала бой мадридцам.

Главный тренер «Ромы» еще до матча предупреждал, что его команда выйдет бороться за чудо: в стартовом составе вышло много игроков атакующего профиля, которые создали достаточно моментов у ворот Кейлора Наваса. Однако эффективность подвела итальянцев, которые смотрели на ускользающий четвертьфинал после перерыва.

«Реал Мадрид», несмотря на победу 2:0 в первом матче, не закрывался в защите и пытался атаковать в поисках гола для закрепления счета. Криштиану Роналду начал играть активнее после перерыва, и уже на 64-й минуте «Мадриду» удалось открыть счет.

Пытаясь забить во втором тайме, «Рома» оставляла слишком много свободного пространства на своей стороне поля, чем воспользовался португалец, замкнув передачу Лукаса Васкеса с правого фланга. Всего через четыре минут Хамес Родригес, который провел достаточно слабый матч, поставил финальную точку в противостоянии.

«Реал Мадрид» – «Рома» 2:0

Голы: 1:0 – 64' Роналду, 2:0 – 68' Хамес.

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Модрич (Хесе, 76'), Каземиро (Ковачич, 84'), Хамес, Роналду, Бэйл (Васкес, 61').

«Рома»: Шченсны, Флоренци, Манолас, Зуканович, Динь, Пьянич (Венкер, 46'), Кейта (Майкон, 86'), Салах, Перотти, Эль-Шаарави (Тотти, 74'), Джеко.