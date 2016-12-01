«Реал Мадрид» вышел в 1/8 финала Кубка Короля

«Реал Мадрид» уже оформил путевку в 1/8 Кубка Короля, обыграв «Культураль Леонеса» в ответной игре на «Бернабеу» со счетом 6:1. Воспитанник кантеры «Реала» Мариано оформил хет-трик, кроме того, голом также отличился сын Зидана Энцо.

В преддверии Класико Зидан сделал ставку на кантеру «Мадрида», чтобы предоставить отдых игрокам основного состава, и молодежь не подвела своего тренера. Несмотря на разгромный счет в первом матче (1:7), «Мадрид» постарался провести серьезную игру, не забыв об уважении к сопернику и болельщикам на «Бернабеу».

«Сливочные» смогли выйти вперед на 25-й секунде встречи в первой атаке, которую завершил Мариано – один из лучших игроков матча. «Культураль Леонеса» создавала опасные моменты, но смогла забить всего один раз в конце первого тайма уже при счете 3:0. Йерай Гонсалес оформил отличный гол из-за пределов штрафной, и этот мяч запомнится ему надолго, учитывая важность игры для команды из Сегунды Б.

В этом матче также дебютировали Альваро Техеро, Рубен Яньес и сын главного тренера Энцо Зидан, который отличился голом и продемонстрировал неплохую игру. Главной звездой матча стал Мариано, оформивший хет-трик и показавший болельщикам, как должен играть нападающий.

«Реал Мадрид» – «Культураль Леонеса» 6:1 (3:1, 3:0)

Голы: 1:0 – 1' Мариано, 2:0 – 23' Хамес, 3:0 – 42' Мариано, 3:1 – 45' Гонсалес, 4:1 – 63' Энцо Зидан, 5:1 – 87' Мариано, 6:1 – 90' Сесар Моргадо (автогол).

«Реал Мадрид»: Касилья (Яньес, 76'), Техеро, Карвахаль (Варан, 46'), Начо, Пепе, Асенсио, Каземиро, Хамес, Иско (Энцо Зидан, 46'), Эдегор, Мариано.

«Культураль Леонеса»: Монтагудо, Гальяр, Тони Суарес, Гонсалес, Гарридо, Кристобаль, Сесар Моргадо, Анхель Бастос, Диас, Мартинес (Зайверлон, 53'; Абдулсалам, 72'), Орти (Морено, 83').