«Реал Мадрид» вновь упустил победу на последних минутах

«Реал Мадрид» вновь пропустил год на последних минутах, ведя в счете вплоть до 87-й минуты против дортмундской «Боруссии». Итоговый счет 2:2 для «Реала» достаточно удачен, однако мог быть лучше, если бы команда была сконцентрирована до самого конца.

После недавних матчей «Мадрида» многие предрекали разгром «сливочных» на выезде со стороны сильной «Боруссии», но подопечные Зидана, к удивлению, показали не самую плохую игру. Две властные команды по очереди владели инициативой в игре, а «Реал» воспользовался слабой физической формой немцев, чтобы спокойно провести второй тайм.

Встреча началась с сумасшедшего прессинга обеих команд, особенно хозяев, которые отобрали мяч у «Реала» и пошли в атаку. Однако первые опасные голевые моменты были у «Мадрида» благодаря Криштиану Роналду, который на 17-й минуте уже открыл счет в матче.

На последних минутах первого тайма свою единственную ошибку за матч совершил Кейлор Навас, отбив мяч так, что он почти сразу же вернулся в ворота голом Обамеянга. Во втором тайме «Боруссия» сбавили ритм игры, позволив «сливочным» владеть мячом и проводить атаки.

Навас отразил те немногие удары, что были у «Боруссии» после перерыва, а мадридцы тем времени атаковали соперника, пытаясь выбрать победу. Счет на табло изменился в тот момент, когда доминирование «Реала» стало очевидным. На 68-й минуте Варан отправил мяч в ворота после навеса Криштиану в штрафную и неудачной попытки Бензема увеличить счет.

Несмотря на то, что у «Боруссии» почти не было сил отреагировать на пропущенный гол, команда Томаса Тухела продолжала играть и дождалась своего момента. У «Реала» было несколько возможностей поставить итоговую точку в матче, но на 87-й минуте Шюррле удалось пробить ворота Наваса для того, чтобы справедливо сравнять счет в напряженной игре.

«Боруссия» Дортмунд – «Реал Мадрид» 2:2

Голы: 0:1 – 17' Роналду, 1:1 – 43' Обамеянг, 1:2 – 68' Варан, 2:2 – 87' Шюррле.

«Боруссия»: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Вайгль, Дембеле (Пулишич, 73'), Гетце (Шюррле, 58'), Кастро, Геррейру (Мор, 78'), Обамеянг.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Данило, Модрич, Кроос, Хамес (Ковачич, 70'), Бэйл, Бензема (Мората, 87'), Роналду.