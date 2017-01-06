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          Новости Испании » Новости » Спорт » "Реал Мадрид" разгромил "Севилью" в 1/8 финала Кубка Короля

          "Реал Мадрид" разгромил "Севилью" в 1/8 финала Кубка Короля

          10:32 06.01.2017

          "Реал Мадрид" без проблем обыграл "Севилью" в первом матче 1/8 финала Кубка Короля на "Сантьяго Бернабеу", а счёт 3:0 почти обеспечивает подопечным Зидана выход в четвертьфинал турнира. Кроме того, эта игра стала уже 38-й в беспроигрышной серии "Реала".

          Ни отсутствие Криштиану, ни других членов ВВС не повлияло на игровой настрой команды и ход матча. В эту среду "Мадрид" показал одну из своих лучших версий, особенно учитывая состав команды, в которой в этот вечер на поле вышли много запасных игроков. Команда Зидана показала уверенную игру, удивив "Севилью", для которой сезон складывался до этого момента вполне удачно.

           

          Хамес Родригес, который ещё две недели назад собирался покидать "Реал", вышел в стартовом составе и на десятой минуте уже открыл счёт, придав своей команде ещё большую уверенность в своих силах. Прессинг "Мадрида" и объём работы игроков ясно показывал намерения тренерского штаба, который показал свою готовность к напряженному графику января.

          Уже к 30-й минуте "Реал" без проблем вел в счёте 2:0, а все попытки "Севильи" отыграться были остановлены либо защитой, либо Кико Касильей, который заменял на воротах Наваса. Подопечные Зидана полностью захватили центр поля, где играли Кроос и Модрич, и благодаря этому игра шла слаженно и по плану.

          Перед перерывом в пользу "Мадрида" был назначен пенальти, против которого протестовала "Севилья", и этот третий гол полностью решил исход матча. Во втором тайме "Реал" старался уделять больше внимания защите, а те немногие атаки, что удалось создать, так и не завершились четвёртым голом. 

          "Реал Мадрид" – "Севилья" 3:0

          Голы: 1:0 – 11' Хамес, 2:0 – 29' Варан, 3:0 – 44' Хамес (пенальти)

          "Реал Мадрид": Касилья, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Кроос, Каземиро, Хамес (Данило, 79), Модрич, Асенсио (Иско, 67), Мората (Диас, 83).

          "Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Рами, Корреа (Бен-Йеддер, 82), Витоло, Гансо (Сарабия, 46), Иборра (Краневиттер, 59), Насри, Нзонзи.

          Темы: Спорт

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