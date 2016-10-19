«Реал Мадрид» разгромил польскую «Легию» на «Бернабеу»

В рамках третьего тура групповой стадии Лиги Чемпионов «Реал Мадрид» обыграл польскую «Легию» со счетом 5:1 на «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на большое количество ошибок в защите, подопечным Зидана удалось пропустить всего один мяч с пенальти.

«Реал» вышел на поле и с первых минут завладел мячом, однако не демонстрировал какой-либо спешки. После первой неудачной попытки Бэйла забить с передачи Криштиану, «Мадрид» начал немного просыпаться и пробовать забить из-за пределов штрафной.

Бензема показывал активную игру и участвовал во всех атаках команды, однако удача была не на его стороне в этот вечер. С первых минут «Легия» настроилась на ожидание ошибок «сливочных», и все опасные моменты поляков пришли после потерь мяча игроками «Реала».

На 16-й минут Бэйл открыл счет, а через несколько минут «Легия» помогла сопернику, забив в свои ворота. Несмотря на счет 2:0, поляки продолжали настойчиво искать гола, и ошибка Данило в штрафной привела к пенальти, который был реализовал Радовичем.

Пропущенный гол никак не изменил настрой «Реала», который к перерыву отправил еще один мяч в ворота Маляжа. Во втором тайме «Мадрид» продолжал играть в том же ритме, а замены Зидана изменили игру в лучшую сторону, и «сливочным» удалось отметить еще двумя голами.

Эта разгромная победа не изменила положение «Реала» в группе, и «Боруссия» с теми же семью очками продолжает лидировать по разнице забитых и пропущенных мячей. Замыкает группу «Легия», которая не выиграла ни одной встречи.

«Реал Мадрид» – «Легия» 5:1

Голы: 1:0 – 16' Бэйл, 2:0 – 19' Йодловец (автогол), 2:1 – 22' Радович (пенальти), 3:1 – 37' Асенсио, 4:1 – 68' Васкес, 5:1 – 84' Мората.

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Пепе, Варан, Марсело, Асенсио (Ковачич, 79'), Кроос, Хамес (Васкес, 63'), Бэйл (Мората, 64'), Бензема, Роналду.

«Легия»: Маляж, Берешиньски, Червиньски, Жезничак, Глоушек, Йодловец, Мулен (Копчиньски, 81'), Гильерме (Казаишвили, 74'), Оджиджа-Офоэ, Кухарчик, Радович (Николич, 74').