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          Новости Испании » Новости » Спорт » "Реал Мадрид" разгромил "Гранаду" за полчаса

          "Реал Мадрид" разгромил "Гранаду" за полчаса

          20:18 07.05.2017

          "Реал Мадрид" быстро расправился со своим соперником в 36-м туре, решив исход встречи за первые полчаса матча. Дубли Мораты и Хамес принесли подопечным Зидана победу над "Гранадой" (0:4), которая в следующем сезоне будет играть в Сегунде.

          "Гранада" не оказала никакого сопротивления, сломанная психологически вылетом в Сегунду пять лет спустя. Как и на "Риасоре" несколько недель назад, "Реалу" понадобилось всего несколько минут для открытия счета. В этот раз забить удалось Хамесу с подачи Лукаса Васкеса, а через несколько минут на счёту у колумбийца было уже два гола. 

          "Второй" состав Зидана, как против "Эйбара", "Леганеса" или "Депортиво", вновь продемонстрировал себя на полную мощь. Второй гол Хамес решил исход матча, однако "Реал" решил не останавливаться и окончательно добил соперника к 35-й минуте встречи. После дубля Мораты за пять минут "Мадрид" немного сбавил обороты, спокойно проведя второй тайм и почти не пытаясь атаковать соперника при таком разгромном счете. 

          "Гранада" – "Реал Мадрид" 0:4

          Голы: 0:1 – 3' Хамес, 0:2 – 11' Хамес, 0:3 – 30' Мората, 0:4 – 35' Мората.

          "Гранада": Очоа, Фулькье, Хонгла, Ингасон, Сильва, Ангбан, Крхин (Ломбан, 46'), Куэнка, Перейра (Энтрена, 81'), Малле (Агбо, 18'), Рамос. 

          "Реал Мадрид": Касилья, Данило, Начо, Рамос, Коэнтрау, Каземиро (Иско, 69'), Ковачич, Васкес (Диас, 77'), Хамес, Асенсио (Бензема, 59'), Мората. 

          Темы: Спорт

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