«Реал Мадрид» провел четвертую ничью подряд

«Реал Мадрид» потерял очередные два очка в домашнем матче против «Эйбара», который завершился со счетом 1:1. Для команды Зидана это уже четвертая ничья подряд, которая явно говорит о небольшом кризисе в «Мадриде», который потерял первое место в Ла Лиге.

Уже с самого начала матч для «Реала» складывался непросто: на разминке травму получил Хамес Родригес, которого в стартовом составе заменил Матео Ковачич. В отсутствии травмированных Луки Модрича и Каземиро у «Мадрида» не складывалась игра в центре поля, что дало преимущество «Эйбару».

Как и против «Вильярреала», «Реал» провел невыразительный первый тайм, в котором опасность исходила только с правого фланга, где играли Карвахаль, Иско и Бэйл. Баски вышли вперед уже на пятой минуте встречи благодаря голу воспитанника «Реала» Франа Рико головой.

«Эйбар» показал достаточно организованную игру на чужом поле, где баскская команда обычно проигрывает с разгромным счетом. Бэйл сравнял счет на 17-й минуте, однако ничья против такой команды не впечатлила болельщиков на «Бернабеу».

Неудовлетворительный результат вынудил Зидана сделать две замены сразу же после перерыва, и выход Мораты вместо Бензема немного оживил атаку «сливочных». Второй тайм «Реал» провел гораздо лучше, однако этого не хватило для того, чтобы вырвать победу на «Бернабеу» и сохранить первое место.

«Реал Мадрид» – «Эйбар» 1:1

Голы: 0:1 – 6' Рико, 1:1 – 17' Бэйл.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан (Начо, 46'), Данило, Карвахаль, Пепе, Иско (Асенсио, 72'), Кроос, Ковачич, Бэйл, Роналду, Бензема (Мората, 46').

«Эйбар»: Риесго, дос Сантос, Луна, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Эскаланте, Леон (Гонсалес, 90'), Рико, Пенья (Бебе, 87'), Энрик (Кике, 76').