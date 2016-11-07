«Реал Мадрид» продолжает лидировать в Ла Лиге

«Реал Мадрид» разгромил соседский «Леганес» (3:0) в рамках 11-го тура Ла Лиги, не прилагая особых усилий и не показав своей игры. Исход матча был решен еще в первом тайме благодаря двум голам Гарета Бэйла, а итоговую точку поставил Альваро Мората.

Подопечные Зидана напрочь забыли наставления тренера об интенсивности на поле и заработали три очка, приложив минимум усилий. «Реал» не сыграл лучше, чем в Варшаве против «Легии», однако «Леганес» не смог ничего противопоставить сопернику.

Перед очередным перерывом на игры сборных «Реал» опережает на шесть очков «Атлетико», с которым встречается в мадридском дерби сразу после возвращения. «Леганес» неплохо провел первые 40 минут встречи, однако дубль Бэйла на последних минутах первого тайма свел все усилия к нулю.

«Реалу» понадобилось время, чтобы войти в игру, и первые 20 минут «Леганес» без проблем доходил до ворот Кейлора Наваса. Подопечные Гаритано потеряли концентрацию на несколько минут в конце тайма, за что сразу же поплатились.

После перерыва, как и следовало ожидать, «Реал» сбавил обороты, и у «Леганеса» было даже несколько опасных моментов, которые не были реализованы. Третий гол Альваро Мораты на 76-й минут не оставил гостям никаких шансов на очки в этом туре.

«Реал Мадрид» – «Леганес» 3:0

Голы: 1:0 – 38' Бэйл, 2:0 – 45' Бэйл, 3:0 – 76' Мората.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Ковачич (Модрич, 62'), Кроос, Иско (Хамес, 68'), Бэйл, Мората (Васкес, 82'), Роналду.

«Леганес»: Серантес, Бустинса, Инсуа, Мантовани (Диас, 82'), Рико, Лопес, Адамес, Перес (Лусиано, 68'), Мачис (Рамос, 55'), Пирес, Шимановски.