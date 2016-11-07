«Реал Мадрид» продлил контракт с Криштиану Роналду до 2021 года

В воскресенье вечером «Реал Мадрид» сообщил о продлении соглашения с Криштиану Роналду до 30 июня 2021 года. В понедельник португальский нападающий даст пресс-конференцию на «Сантьяго Бернабеу» в связи с продлением контракта.

«В понедельник, 7 ноября, в 13:30 в почетной ложе «Сантьяго Бернабеу» состоится церемония продления контракта Криштиану Роналду, который подпишет соглашение до 30 июня 2021 года. На церемонии будет присутствовать президент «Реала» Флорентино Перес и сам игрок», – сообщается на официальном сайте.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в «Мадрид» в 2009 года и за последние семь лет стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Как сообщают испанские СМИ, новый контракт включает значительное увеличение зарплаты португальца. Таким образом, Криштиану присоединяется с Тони Кроосу, Лукасу Васкесу, Луке Модричу и Гарету Бэйлу, которые недавно продлили свои соглашения с «Реалом».