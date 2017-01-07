"Реал Мадрид" повторил беспроигрышную серию "Барселоны"

"Реал Мадрид" обыграл "Гранаду" (5:0) на "Сантьяго Бернабеу" в 17-м туре Ла Лиги и повторил беспроигрышную 39-матчевую серию "Барселоны". Впереди у команды Зидана абсолютный рекорд в 43 матча, принадлежащий "Ювентусу".

У "Реала" не было никаких проблем в матче с "Гранадой", которая продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. Уже с первых минут команда пошла в атаку: на 12-й минуте Иско открыл счёт после того, как Каземиро отобрал мяч у соперника, а к 20-й минуте Бензема удвоил счёт благодаря пасу Модрича.

Всего несколько минут спустя после гола француза Криштиану Роналду забил головой с точного навеса от Марсело, который на днях отпраздновал десятилетие в "Реале". При счёте 3:0 "Гранада" окончательно сдалась и даже не пыталась сопротивляться натиску соперника.

На 31-й минуте Иско отличился вторым голом и четвёртым голом команды, после чего подопечные Зидана сбавили обороты и включили режим экономии сил. Впереди у "Реала" 20 матчей за 70 дней, от которых будет зависеть судьба команды во всех турнирах. После перерыва Зидана произвёл замены, и "Мадрид" спокойно доиграл свой рекордный матч, доведя счёт до разгромных 5:0.

"Реал Мадрид" – "Гранада" 5:0

Голы: 1:0 – 12 Иско, 2:0 – 20' Бензема, 3:0 – 27' Роналду, 4:0 – 31' Иско, 5:0 – 58' Каземиро.

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело (Коэнтрау, 68'), Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46'), Иско (Асенсио, 51'), Бензема, Роналду.

"Гранада": Очоа, Тито, Рубен Везу, Ломбан, Силва, Табану (Понсе, 77'), Бога (Буэно, 65'), Агбо (Маркес, 60'), Серджи Сампер, Перейра, Кравец.