«Реал Мадрид» обыграл «Леванте» на выезде

«Реал Мадрид» обыграл в среду «Леванте» (1:3) в проходном матче 27-го тура Чемпионата Испании. Не прикладывая особых усилий, подопечные Зинедина Зидана заработали очередные три очка, которые уже мало что значат при отставании от «Барселоны» на 12 очков.

В отсутствие многих игроков «Реала» по причине травм или дисквалификаций «Леванте» создавал достаточно опасных моментов и заставлял Кейлора Наваса спасать свою команду. «Реалу» удалось открыть счет только на 34-й минуте встречи после пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

Спустя всего четыре минуты «Мадрид» удвоил счет на табло благодаря голу вратаря «Леванте» Мариньо в собственные ворота, хотя в данном моменте ошибку совершил Росси. Не прошло и минуты, как «Леванте» забил еще один гол, на этот раз уже в нужные ворота.

Гол Дейверсона не заставил мадридцев сомневаться в победе, однако сделал матч более открытым почти до самого финала. Во втором тайме Криштиану пытался увеличить счет любыми способами, однако победный гол забил Иско уже в дополнительное время.

«Леванте» – «Реал Мадрид» 1:3

Голы: 0:1 – 34’ Роналду (пенальти), 0:2 – 38' Мариньо (автогол), 1:2 – 39' Дейверсон, 1:3 – 92' Иско.

«Леванте»: Мариньо, Лопес, Меджани, Феддаль, Орбан, Камараса (Гарсия, 72'), Симау (Верса, 68'), Лерма, Моралес, Дейверсон, Росси (Касадесус, 63').

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Пепе, Варан, Начо, Каземиро (Ковачич, 74'), Кроос, Васкес, Хамес (Иско, 80'), Роналду, Майораль (Хесе, 86').